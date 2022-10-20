ФИА выявила «проблемы с процедурой» при появлении трактора на Гран-при Японии

ФИА завершила расследование по поводу появления эвакуаторов на Гран-при Японии.

Гонщики «Формулы-1» подвергли жесткой критике выезд тракторов на трассу. Техника появилась после аварий на первом круге Гран-при. Заезд в тот момент уже остановили, однако пилот был близок к столкновению с эвакуатором из-за крайне плохой видимости. В схожих условиях произошла последняя на данный момент авария со смертельным исходом в «Ф-1» – врезался в трактор на Гран-при Японии-2014.

Федерация выявила нарушения, однако полный отчет пока не представлен.

«Были выявлены проблемы с процедурой, которые будут исправлены в кратко- и среднесрочной перспективе. Выводы будут опубликованы в ближайшие дни», – гласит сообщение .

Как предполагает Autosport, расследование ответит на вопрос, действовали ли маршалы самостоятельно, выпустив технику на трек (что стало бы нарушением Международного спортивного кодекса), или получили указание от гоночной дирекции.

Кроме этого, ФИА объявила об изменениях в техническом регламенте 2023 года, связанных с безопасностью. Гонщики будут использовать более крупные зеркала заднего вида «для улучшения видимости в «слепых» зонах». Также будут дополнительно усилены дуги безопасности – данные элементы уже исследовали после аварии пилота Чжоу Гуаньюя на Гран-при Великобритании.

В «Ф-1» флешбэки последней смертельной аварии: дождь и трактор рядом с мчащимся болидом (250 км/ч)

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