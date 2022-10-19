Ник де Врис о дебюте в «Ф-1» в 27 лет: «Не важно, как я попал в чемпионат, у каждого свой путь»

Будущий пилот Ник де Врис заявил, что не видит проблемы в своем возрасте.

Де Врис в следующем году проведет свой дебютный сезон в «Формуле-1» – при этом в начале года ему исполнится уже 28 лет. Дебютировал же нидерландец в чемпионате в этом году в 27 лет.

В то время как его соотечественник Макс Ферстаппен дебютировал в «Ф-1» будут больше чем на 10 лет младше:

«У каждого свой путь. Не важно, сколько мне лет и как именно я попал в «Ф-1». Мне кажется, что это не имеет почти никакого значения. Главное получить этот шанс и воспользоваться им в нужный момент. В конечном счете только это и имеет значение.

Что касается того, что мне пришлось так долго этого ждать – мне кажется, что от этого ощущения только лучше, что я наконец-то получил свой шанс. В конце концов, порой казалось, что моя мечта не исполнится, но в то же время я не оставлял надежд и не сдавался», – рассказал де Врис.

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