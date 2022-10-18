Гюнтер Штайнер: «Не буду гоняться за Риккардо. Он не постесняется позвонить, если заинтересован в «Хаасе»

высказался о возможности пригласить в «Хаас».

Риккардо покинет по окончании сезона и, по всей видимости, станет резервистом одной из команд «Формулы-1».

«Если он в нас заинтересован, то не постесняется мне позвонить. Я не буду за ним гоняться.

Я считаю, что он хороший гонщик. Не знаю, как он оказался в такой ситуацию, но, думаю, ему самому нужно определиться и решить, что делать дальше.

Для нас Даниэль стал бы громким подписанием, он победитель Гран-при и без работы. Даже в прошлом году он выиграл гонку. Я ценю его как пилота и понятия не имею, почему прямо сейчас не получается дать результат. Разобраться с этим нужно ему», – заявил руководитель .

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