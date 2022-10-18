Карлос Сайнс: «Мне пришлось полностью поменять стиль пилотажа в 2022 году»

Карлос Сайнс рассказал об испытаниях, с которыми столкнулся в 2022 году.

В прошлом сезоне пилот «Феррари» опередил в чемпионате, однако после перехода на болиды нового поколения не смог конкурировать с напарником.

«Это разочаровывало – особенно после первого сезона, когда проблем возникало очень мало. В первых гонках сезона-2021 я понимал, где предел. Просто оставалось найти одну-две десятые в определенных типах поворотов, и я был готов соревноваться. Поэтому вторая часть года вышла очень сильной.

Теперь у нас наконец появилась конкурентоспособная машина, которая позволяла сражаться за победу. И я внезапно я столкнулся с незнакомой ранее ситуацией – начал проигрывать напарнику более двух десятых. Со мной такого никогда не было, и я задумался, откуда берется такая разница. Это расстраивало, потому что болид позволял претендовать на победы.

Я не рассказывал о причинах проблем. Думаю, люди, которые понимают «Ф-1», глубоко анализируют, более или менее знают меня и причины трудностей. Если говорить коротко, мне пришлось полностью поменять стиль пилотажа. Я был вынужден пилотировать очень неестественным образом, и нужно было сделать так, чтобы это казалось естественным – требовалось время.

Также я работал с настройками. В основном мы шли не в том направлении, и потом пришлось искать верный путь – на это нужно несколько гонок. Тестов больше нет, поэтому мы обкатывали машину во время гоночных уик-эндов. Это означало, что порой приходилось выступать с неправильными настройками – еще один этап без результата.

Разочарование накапливалось примерно до , где я начал находить свой путь. С тех пор я стал выступать чуть лучше», – заявил испанец.

Сайнс отметил, что отставание от Леклера в основном связано с конкретным типом поворотов:

«Везде понемногу, но есть повороты с определенной скоростью и определенным стилем пилотажа, которые мне не особо удавались в этой машине. Такое случается. В 2021 году я запрыгнул в болид и ничего не делал – просто пилотировал и сразу же демонстрировал скорость.

Потом садишься в другую машину и считаешь, что показал хорошее время, а в сравнении с другими оно оказывается не таким уж быстрым. Обидно, что это случилось в тот момент, когда появился конкурентоспособный болид.

Я по-прежнему не могу сказать, что такая машина мне нравится, если говорить о пилотаже. Все еще приходится много думать, и пилотаж не вполне естественный. Но я по крайней мере понимаю, что могу дать результат, если сделаю все правильно».

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