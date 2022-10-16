Марк Уэббер о переходе Гасли в «Альпин»: «В новом окружении Пьер может расцвести»

Бывший пилот «Формулы-1» считает удачным решение «Альпин» пригласить в свой состав .

«Мне нравится Пьер, он хороший парень. Он очень много времени провел в системе и в новом окружении может расцвести. К тому же , понятное дело, это французская команда, и приглашение местного гонщика в лице Гасли для них – это отличный ход».

Также Уэббер прокомментировал возможный переход Даниэля Риккардо в «Мерседес» на должность резервного пилота:

«Должность резервного пилота «Мерседеса»? Почему нет? Кто знает, сколько еще будет выступать Льюис Хэмилтон. Так что Даниэлю предстоит обдумать свои варианты. И переход в «Мерседес» – это то, о чем стоит подумать».

Теперь в «Ф-1» трансферы как в футболе: команда выложила за пилота-середняка €10 млн за выкуп и $15 млн зарплаты

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