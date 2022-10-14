Макс Ферстаппен о возможном переходе де Вриса в «Ред Булл»: «Не стоит задавать мне такие вопросы. Пока Перес выступает отлично»

Пилот высказался в поддержку Ника де Вриса, который в следующем сезоне будет проводить свой дебютный сезон в «Формуле-1», выступая за .

«Ник получил место в «Формуле-1» на ближайшие годы и это здорово. Еще я рад тому, что Ник сумел ухватиться обеими руками за свой шанс, когда он ему наконец представился. И сумел сразу заработать очки. Так что я за него очень рад.

Я также уверен, что он сможет многому научиться в «Альфа Таури». Это отличная команда – и я также надеюсь, что они будут достаточно конкурентоспособны. Ведь для гонщика важна возможность бороться за очки».

При этом Макс отказался комментировать возможный будущий переход де Вриса в «Ред Булл»:

«Не стоит задавать мне такие вопросы. Ведь это также зависит от того, что будет происходить с моим напарником, с Чеко. Пока он выступает отлично. Для начала стоит просто порадоваться тому, что в «Ф-1» будет два нидерландских гонщика».

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