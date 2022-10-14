Ландо Норрис: «Уверен, шансы бороться за победы у нас будут в 2024-2025 году, до тех пор нужно набраться терпения»

Пилот рассказал о том, когда, по его мнению, у команды должны появиться шансы стабильно бороться за победы в «Формуле-1».

«Реалистично оценивая ситуацию, я бы не ждал даже эпизодических побед в гонках в 2022 и 2023 году. Я уверен, что шансы будут в 2024 и 2025 году, а до тех пор нужно набраться терпения.

Да, иногда могут возникать ситуации, благодаря которым вы сможете победить. В прошлом году выиграть гонку удалось Даниэлю, я чуть не выиграл поул в Австрии, выиграл поул в Сочи и чуть не выиграл там гонку – да, такие вещи могут случаться.

Можно вспомнить победы Окона и Гасли. Но время, когда я действительно смогу сказать о том, что хочу побеждать и способен на это, притом не только благодаря везению, наступит не раньше 2024-2025 года.

До тех пор нужно набраться терпения, а это не самая приятная вещь, ведь иногда я и сам начинаю терять терпение и расстраиваюсь из-за того, что мы оказываемся не так быстры, как нам хотелось бы – например, как в этом году», – рассказал Норрис.

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