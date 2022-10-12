Себастьян Феттель о завершении карьеры: «Я рад, что финиш на 10 месте не приносит мне удовольствия, что я хочу большего»

Пилот «Астон Мартин» рассказал, как на его решение закончить карьеру повлияли не слишком успешные последние сезоны.

По словам четырехкратного чемпиона «Формулы-1», имея опыт борьбы за победы гонщику тяжело потом получать удовольствие от борьбы за 10-е место:

«Решил бы я завершить карьеру, если бы в последние годы был конкурентоспособен, если бы выигрывал гонки и боролся за титулы? Не знаю – может быть, я бы все равно принял такое решение. А может и нет. Сейчас ответить на этот вопрос невозможно. Но я был там (боролся за титулы), что тоже сыграло свою роль.

Финиш на десятом месте не является для меня чем-то особенным. Как раз потому что я знаю, какового финишировать первым. Если ты никогда не побеждал, то десятое место может принести тебе удовольствие. Я рад, что мне оно удовольствия не приносит, и что я хочу большего. Нужно быть честным с собой. Я люблю побеждать. Это может прозвучать эгоистично или самодовольно, но я занимаюсь гонками ради побед.

К победам привыкаешь, но когда ты перестаешь побеждать, то начинаешь думать о том, как здорово было бы снова выиграть гонку».

Феттель также поделился мнением о перспективах побороться за титул в будущем:

«Победив однажды, новые победы не гарантированы тебе в дальнейшем. Но наличие победного опыта точно не мешает. В команде появляются новые специалисты, была построена новая база. Так что рано или поздно все соберется в единую картину, просто на это уйдет время.

В этом году благодаря новому регламенту у команд был отличный шанс. Но мы попали в ту же ловушку, что и многие другие команды. А кому-то повезло чуть больше и они спроектировали свои болиды с нужным размером дорожного просвета.

Теперь следующий такой шанс будет в 2026 году. И команд, которые смогут стартовать лучше, шансы будут выше. Однако с появлением потолка бюджетов вы больше не можете разбрасываться деньгами, стараясь сократить отставание».

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