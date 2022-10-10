Гельмут Марко о составе Ферстаппен – де Врис в «Ред Булл»: «Время покажет. Пока Нику нужно показать результат»

Советник рассказал, какие качества Ника де Вриса убедили его в том, что гонщик из Нидерландов будет подходящей кандидатурой для .

Де Врис, который в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Таури» вместо Пьера Гасли, полноценно дебютировал в «Формуле-1» на Гран-при Италии, где заменял в «Уильямсе» Алекса Албона, у которого возникли проблемы с аппендицитом.

В дебютной же гонке де Врису удалось финишировать девятым и заработать два очка.

В то же время, по словам Марко, на него очень хорошее впечатление произвела обратная связь де Вриса на тестах «Мерседеса». Также фактором в пользу де Вриса стал опыт работы за рулем сразу несколько болидов: «Уильямса», «Мерседеса», «Астон Мартин» и «Альпин»:

«Да, я потом послушал записи их переговоров – того, как он справлялся с ситуацией, находясь в трафике. И мне показалось, что де Врис предоставлял команде очень сильную и качественную обратную связь. Также хорошо, что у него есть такой обширный опыт (управления разными болидами).

Два нидерландца в «Ред Булл» в будущем? Время покажет. Пока де Врису просто нужно показывать результат. Бороться он умеет», – рассказал Марко.

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