Ферстаппена и Норриса вызвали к стюардам после инцидента в квалификации. Макс завоевал поул

Теги Гран-при Японии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завоевавший поул-позицию в Японии, может получить штраф.

Машину Ферстаппена повело на прямой, Макс был близок к столкновению с Ландо Норрисом. Пилот «Макларена» сумел объехать соперника. Обоих участников инцидента вызвали к стюардам.

Норрис показал десятое время в квалификации.

Гран-при Японии-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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