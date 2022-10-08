Ферстаппена и Норриса вызвали к стюардам после инцидента в квалификации. Макс завоевал поул

Гонщик , завоевавший поул-позицию в Японии, может получить штраф.

Машину Ферстаппена повело на прямой, Макс был близок к столкновению с . Пилот сумел объехать соперника. Обоих участников инцидента вызвали к стюардам.

Норрис показал десятое время в квалификации.

Гран-при Японии-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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