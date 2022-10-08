Ферстаппена и Норриса вызвали к стюардам после инцидента в квалификации. Макс завоевал поул
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завоевавший поул-позицию в Японии, может получить штраф.
Машину Ферстаппена повело на прямой, Макс был близок к столкновению с Ландо Норрисом. Пилот «Макларена» сумел объехать соперника. Обоих участников инцидента вызвали к стюардам.
Норрис показал десятое время в квалификации.
Гран-при Японии-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й
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