Эстебан Окон об отсутствии подиумов у «Альпин»: «Раньше шанс середнякам давали красные флаги»

Эстебан Окон рассказал, почему «Альпин» не может завоевать подиум в 2022 году.

В прошлом сезоне Эстебан одержал победу в Венгрии, а его напарник стал третьим в Катаре. В нынешнем чемпионате в призы удалось забраться лишь одному пилоту не из «большой тройки» – гонщику . Более того, никто из средней группы не попадал в топ-4, кроме Ландо.

Окон связал данный факт с тем, что дирекция гонки, в отличие от прошлых сезонов, избегает появления красных флагов, после которых следуют непредсказуемые старты с места.

«Без рестартов после красных флагов и с порой отличающимися решениями ФИА в «Формуле-1» остается меньше возможностей сделать это в нынешнем сезоне. Скорее у нас стандартные гонки, как было в прошлом.

Это не критика, но в 2020-м и 2021-м красные флаги сильно накаляли борьбу и давали шанс командам-середнякам на подиумы и победы. Я считаю, что в этом году ситуация другая, и гонки более традиционные.

Но, безусловно, я получаю больше удовольствия от нынешнего сезона, потому что мы стали способнее, выступаем лучше. С другой стороны, вознаграждение теперь чуть меньше, и мы пока не на вершине», – заявил Окон на .

У француза спросили, что ему больше по душе – попадание в призы или более сильная машина:

«Лучше зарабатывать больше в очков в чемпионате, но победа и подиум… Трудный вопрос. Думаю, мы довольны болидом – в большей степени, чем в прошлом году. Так что лучше оставить все как есть. И сезон еще не завершен – надеюсь, получится завоевать подиум».

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