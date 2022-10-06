Цунода представил шлем с лепестками сакуры для Гран-при Японии

Пилот Юки Цунода проведет первую гонку «Формулы-1» на домашней трассе в специальном шлеме.

Ливрея для Гран-при Японии включает в себя цветы и лепестки сакуры, а также изображение японского карпа.

«О боже, не терпится надеть завтра этот шлем!» – высказался Юки в соцсетях.

Юки Цунода: «Я проехал более 10 000 кругов на трассе Гран-при Японии и знаю много приемов»

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Фото: соцсети Юки Цуноды