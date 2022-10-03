Гюнтер Штайнер: «Из-за инцидента на первом круге опять потеряли позиции, получив черно-оранжевый флаг от ФИА»

Руководитель выразил предположение о пристрастности стюардов в отношении американской команды.

На Гран-при Сингапура Кевину Магнуссену уже в третий раз в нынешнем сезоне был показан черно-оранжевый флаг. Этот сигнал обязывает пилота в срочном порядке посетить боксы и постараться исправить повреждения болида, которые потенциально могут нести в себе опасность для других участников.

Черно-оранжевые флаги Магнуссену показывали на этапах в Канаде, Венгрии, и теперь в Сингапуре. Во всех случаях причиной становилось повреждение переднего антикрыла на первом круге гонки.

«Гонка обернулась разочарованием, ведь мы вполне могли набрать очки, финиш в очковой зоне не был пустыми мечтами. Но из-за инцидента на первом круге мы опять потеряли все позиции, получив черно-оранжевый флаг, уже в третий раз, и снова в этом не было вообще никакой необходимости. Мы уже дважды ясно давали понять ФИА о своей позиции, но вас просто прижимают спиной к стене.

Мы уже пытались объяснить , что команда никогда не оставит на трассу машину при риске кому-либо навредить. Вот, что должны понимать люди. Мы же не глупые. Если ситуация небезопасна, мы не будем оставлять машину на трассе. Мы хорошо понимаем, что происходит, как спроектировано наше переднее антикрыло, и что при таком повреждении оно не может просто отвалиться», – рассказал Штайнер.

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