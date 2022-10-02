Шарль Леклер: «Не мог атаковать Переса на позднем торможении, потому что ничего не знал о состоянии трассы на внутренней траектории»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Сингапура, рассказав о своем сражении с за победу в гонке.

По словам Леклера, он думал о проведении агрессивной атаки с поздним торможением, но не рискнул идти на такой шаг с учетом состояния трассы.

«Да, я удивился, потому что, как мне кажется, я потерял возможность использовать DRS как раз в тот момент, когда на болиде Чеко нормально заработали шины. К сожалению, в тот момент я потерял некоторое время.

До этого же борьба шла на пределе. То есть, в таких условиях, находясь позади соперника в «грязном» воздухе, можно серьезно поплатиться даже за минимальную ошибку. И пару ошибок я допустил. Я просто старался подобраться как можно ближе, потому что шанс совершить обгон был только на прямой.

Я не мог агрессивно атаковать на торможениях, не мог попробовать обогнать за счет позднего торможения. Просто потому что ничего не знал о состоянии покрытия трассы на внутренней траектории. А рисковать всем мне вот так не хотелось.

Был один круг, когда я подобрался действительно близко. И в тот момент я и правда подумал о том, чтобы рискнуть и попробовать залезть на внутреннюю траекторию с поздним торможением. Но решил, что оно того все-таки не стоит. Поэтому оставалось ждать подходящей возможности. К сожалению, в итоге она так и не представилась», – рассказал Леклер.

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