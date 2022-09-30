Себастьян Феттель о болидах 2022 года: «Ситуация с обгонами существенно не изменилась»

Себастьян Феттель сомневается в эффективности нового регламента «Формулы-1».

Гонщик «Астон Мартин» ответил на вопрос о своем отношении к болидам и шинам, введенным с сезона-2022.

«Скажем так, были приложены большие усилия ради обгонов и преследования. Но я не считаю, что ситуация существенно изменилась.

Мы можем ехать ближе к сопернику при преследовании, однако лобового сопротивления меньше, поэтому надо находиться ближе, чтобы обогнать. Что касается шин, главной целью было улучшение борьбы, но, опять же, не думаю, что есть большая разница.

Не хочу говорить, что правила провалились. Но, безусловно, были приложены большие усилия, и не все они принесли результат, можно так выразиться», – заявил четырехкратный чемпион мира.

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