Алекс Албон: «Изначально мы всерьез не рассчитывали вернуться уже на Гран-при Сингапура, но я понял, что готов»

Пилот рассказал, как проходило его восстановление после операции по удалению аппендицита.

Албон пропустил Гран-при Италии из-за возникших проблем с аппендицитом, а в команде его заменил Ник де Врис. При этом после операции у Албона возникли проблемы с дыханием и гонщика на время подключили к аппарату ИВЛ.

«Это было больше похоже на обычное восстановление от болезни, лежа в постели. Вообще было трудно, потому что приходилось просто ждать, пока восстановятся легкие. Тело в то же время тоже не может работать как обычно. Поэтому в такой ситуации ты не можешь просто вернуться к тренировкам, нужно очень медленно увеличивать нагрузку. Так что начал я в предыдущий понедельник и просто смотрел на то, что я могу делать, а что нет.

Относился я к этому как к обычному рабочему дню с 9 до 5. Тренировался и восстанавливался. И с каждым днем мне становилось все лучше.

В итоге восстановление пошло и правда хорошо. Правда я не думаю, что изначально мы всерьез рассчитывали вернуться уже на . Однако с учетом скорости восстановления это стало возможным. Мы долго сидели и думали над тем, как именно действовать. Но я понял, что готов. Хотя конечно для начала нужно дождаться завтрашней первой практики и понять, как дела обстоят на самом деле. Поскольку работа на трассе – это совсем другая история».

По словам Албона, он совсем не нервничал из-за операции и был очень удивлен, когда впоследствии ему рассказали о возникших осложнениях:

«Это относительно простая процедура. Мне кажется, что обычно операция занимает всего пару часов. Хотя понятно, что находясь под действием седативных средств ты не ощущаешь, сколько прошло времени.

Когда я пришел в себя то подумал, что операция только-только завершилась. А потом мне сказали, что на самом деле я прошел через большее. При этом предполагалось, что мне придется провести в таком состоянии 2-3 дня, однако на деле мои легкие очистились за 12 часов».

Основной упор по ходу пятничных свободных заездов Албон собирается сделать на тренировках на длинной дистанции:

«В основном мы будем смотреть на то, как пройдут тренировки на длинной дистанции. Потому что проехать пару кругов на этих машинах можно вполне комфортно в любом состоянии. Я не планирую пропускать гонку, я хочу гоняться. И по правде говоря я уверен в своем теле».

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