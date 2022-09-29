Имитация пристани с яхтами останется на Гран-при Майами-2023. Президент этапа назвал залив «культовым»

Организаторы Гран-при Майами решили сохранить достопримечательность этапа 2022 года – пристань с ненастоящей водой и яхтами.

Бухта между 6-м, 7-м и 8-м поворотами стала поводом для шуток и мемов. После месяцев обсуждений организаторы сообщили, что пристань останется в 2023 году. Президент этапа в Майами Тайлер Эпп назвал залив «культовым» и заявил, что он стал одним из наиболее популярных мест автодрома.

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