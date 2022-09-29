Серия W может не завершить сезон из-за финансовых проблем (Telegraph)

Серия W испытывает серьезные трудности с финансированием.

По информации The Telegraph, чемпионат среди девушек может не завершить текущий сезон, так как задолжал «существенные суммы» кредиторам. Сообщается, что один из кредиторов – компания, сооснователем которой является экс-пилот «Формулы-1» – не послала сотрудников на этап в Сингапуре, хотя обычно отправляла на гонки 15-20 человек. Более того, недавно сорвалась «многомиллионная» сделка с неназванным американским инвестором.

Руководство серии отказалось комментировать информацию о возможности досрочно закончить сезон.

В ближайшие выходные гонщицы проведут уик-энд в рамках «Ф-1». На конец октября запланированы заключительные этапы в США и Мексике.

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