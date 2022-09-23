Джейми Чедуик: «Моя цель сейчас – постараться попасть в «Формулу-1» за ближайшие пять лет»

Двукратная чемпионка серии W Джейми Чедуик рассказала, что не оставляет надежд в будущем попасть в «Формулу-1».

По словам Чедуик, она постарается сделать это за ближайшие пять лет, для начала достигнув успеха в гонках поддержки.

«Думаю, что моя цель сейчас – постараться попасть в «Формулу-1» за ближайшие пять лет. За это время мне нужно будет очень многого достичь, но моя цель по-прежнему в том, чтобы пройти подготовку в подходящей серии гонок поддержки и добиться там успеха – тогда у меня будет шанс попасть в «Ф-1».

Я знаю, что если смогу добиться успеха в нужной гоночной серии, то смогу попасть в «Формулу-1». И сейчас мне нужно постараться добиться этого, используя доступные платформы…полагаясь на людей, которые в это верят, считают это возможным.

Варианты есть. «Формула-2», «Формула-3», серия Indy Lights – это те варианты, которые я изучаю. Мы обсуждаем варианты как в Европе, так и в Америке», – рассказала Чедуик.

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