«Формула-1» проведет демонстрационные заезды в Лас-Вегасе 5 ноября

объявила о проведении специального мероприятия с демонстрационными заездами в Лас-Вегасе.

Мероприятие состоится 5 ноября, за неделю до Гран-при Бразилии. В заездах должны принять участие сразу несколько команд и гонщиков «Формулы-1». При этом точный список участников пока остается неизвестным.

Гран-при Лас-Вегаса вернется в календарь «Формулы-1» в 2023 году и будет предпоследним этапом чемпионата.

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