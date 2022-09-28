Росс Браун покинет должность спортивного директора «Ф-1»: «Буду уделять больше времени детям и внукам, ходить на рыбалку»

Спортивный директор «Формулы-1» заявил, что покидает свой пост. Ранее информация об уходе Брауна с руководящего поста несколько раз появлялась в прессе, но не получала подтверждения.

Теперь же Браун сам признал, что намерен уделять больше времени семье и отойдет от работы в «Ф-1» на полной занятости.

«Сейчас жизнь больше похожа на выживание. Нелегко всем. И я бы хотел значительно сократить список моих обязанностей – скажем так. Я по-прежнему буду готов делиться своим опытом, но больше не будут нести ответственность за работу всей этой области на каждодневной основе.

Я буду уделять больше времени заботе о своих детях и внуках, буду чаще ходить на рыбалку и возиться в саду», – рассказал Браун.

Чем Алонсо кормят, что он и в 41 рвет «Ф-1»? Фернандо – о бургерах и буррито вне Гран-при и тренировках для гоночной недели

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram