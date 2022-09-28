Гельмут Марко: «Основной причиной отставания «Ред Булл» на старте был лишний вес болида»

Советник рассказал, за счет чего команде удалось добиться прогресса по ходу сезона-2022.

Несмотря на проблемы на старте сезона позднее «Ред Булл» удалось отыграться и создать значительный отрыв от «Феррари» – у Ферстаппена есть шанс стать двукратным чемпионом уже на предстоящем Гран-при Сингапура.

«По итогам трех стартовых гонок мы отставали от соперников на 46 очков. Основной причиной этого был лишний вес болида. И первая поломка также были следствием мер по снижению веса.

Второй сход был обусловлен техническими проблемами. Из-за лишнего веса поломки возникали на передней оси болида. И затем мы успешно снижали вес болида на 2-3 кг на каждом Гран-при.

Максу требуется машина с цепкими передними колесами, чтобы им было легко управлять. Происходящее с задней осью болида Макса не волнует. В итоге наша машина становилась все лучше и лучше, в то время как у «Феррари» возникали технические проблемы. Случались и ошибки гонщиков. В итоге со временем нам удалось создать комфортное преимущество», – рассказал Марко.

«Феррари» отрицает или нелепо оправдывает каждый провал – потому и выглядит жалко. Защита команды превратилась в манию

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