Предсезонные тесты «Ф-1»-2023 состоятся в Бахрейне в конце февраля

Международный автодром Бахрейна объявил даты предсезонных тестов «Формулы-1» 2023 года.

Трасса примет тесты 23-25 февраля. Там же пройдет первый этап чемпионата – (3-5 марта).

Гонщики получат три тестовых дня перед стартом сезона после шести в 2022 году.

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