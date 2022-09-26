Чжоу Гуаньюй об аварии в Сильверстоуне: «Нормально пережил случившееся – хорошо, что нужно было сразу готовиться к новой гонке»

Пилот рассказал, что сумел достаточно быстро оправиться после аварии, в которую попал в этом году на Гран-при Великобритании.

«Я оставил случившееся позади. Понятно, что мне совсем не хотелось попадать в такую аварию, но главное то, что я нормально пережил случившееся.

Было здорово, что следующая гонка состоялась на следующей же неделе после этого инцидента. Благодаря чему у меня даже не было времени для того, чтобы обдумать случившееся. Нужно было сразу готовиться к новой гонке, поэтому психологически я сохранил нужный настрой.

Конечно, на то чтобы полностью оправиться от случившегося и вернуться в привычную форму мне потребовалась одна дополнительная гонка. Но в основном это случилось потому, что после аварии команде фактически пришлось собирать новую машину с нуля.

Со мной же все было нормально – хотя со стороны авария и выглядела действительно ужасно. Я же постарался просто держаться от этого подальше и думать о будущем.

Но возвращение к привычной форме потребовало какого-то времени – из-за машины. Все детали были новыми, нужно было установить на болид все необходимое. Проверить, что все работает нормально. Запасных деталей для некоторых новинок у нас просто не было. Так что да, в основном дело было не во мне», – рассказал Чжоу.

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