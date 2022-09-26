Маттиа Бинотто: «Феррари» не хватает победного настроя из эры Михаэля Шумахера»

считает, что «Феррари» еще не обрела чемпионский настрой.

Нынешний руководитель Скудерии присоединился к команде в 1995 году и видел первую победу за «Феррари» в 1996-м.

«Для меня это тоже была первая победа. Когда я слушал гимн, то понял, что такое «Феррари». Потом мы начали выигрывать чемпионаты в 1999-м и 2000-м», – поделился воспоминаниями Бинотто.

Специалист сообщил, чего не хватает «Феррари» сегодня:

«Того победного настроя из эры Шумахера, который после каждого выигрыша заставляет тебя работать еще лучше.

«Ф-1» кардинально изменилась, большие команды выросли более чем вдвое, сражаются настоящие гиганты в плане возможностей и ресурсов. Тем приятнее будет их победить».

Бинотто также высказался о том, чего ожидает от и :

«Большего количества побед. Я вновь и вновь повторяю: у нас лучшая пара гонщиков в «Ф-1». Они очень здорово ладят, помогают друг другу, что способствует росту команды.

Но мы не можем просто хорошо выполнять свою работу – необходимо постоянно улучшаться, добиваться прогресса, выдавать 120 процентов, если не 130.

Позади очень тяжелые сезоны. В 2021-м мы стали шестыми в Кубке конструкторов, сталкивались с давлением и критикой. В каком-то смысле это сформировало команду. Мы обещали, что станем конкурентоспособными, и сдержали обещание. Тем не менее, наличие сильных машины и гонщиков и умение использовать возможности в любой ситуации – разные вещи. Нужно сделать следующий шаг».

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