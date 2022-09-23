Фернандо Алонсо: «Альпин» борется с «Маклареном» в Кубке конструкторов – команде удалось немного превзойти свои ожидания»

Пилот «Альпин» поделился мнением о том, как для команды складывается нынешний сезон.

Алонсо считает, что команде удалось достичь заметного прогресса и утвердиться в качестве лидера в средней группе.

В данный момент занимает четвертое место в Кубке конструкторов, опережая на 18 очков.

«У нас были некоторые проблемы с надежностью техники, однако нынешний двигатель стал мощнее по сравнению с прошлым сезоном, так что были готовы с этим смириться. Теперь мы боремся с «Маклареном» за позицию в Кубке конструкторов, в то время как в начале года мы могли об этом только мечтать. Так что да, в сравнении с тем, чего мы сами ожидали, команде удалось немного превзойти эти ожидания.

Думаю, сейчас команда находится на тех же позициях, на которых была на протяжении сезона в целом. Мы находимся сразу позади трех лидирующих команд, так что мы и должны финишировать в гонках на 7-8 места. И для того, чтобы все-таки попасть на подиум, нам потребуется определенная помощь со стороны лидеров», – рассказал Алонсо.

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