Даниэль Риккардо: «На Гран-при Сингапура нам будет трудно»

Пилот рассказал, что с учетом текущих проблем с машиной ожидает трудного выступления на .

«По ходу Гран-при в Монце я говорил, что при прохождении шиканы, на медленных скоростях, у нас возникали такие же проблемы, как в Спа. В особенности это касается последней шиканы. Так что да, держа в уме этот фактор, в Сингапуре нам придется очень трудно.

У нас по-прежнему есть несколько проблем и я надеюсь, что мы сможем улучшить ситуацию, сможем чему-то научиться. Мне кажется, что мы понимаем, по какой причине у нас возникают проблемы, но не уверен, что мы сможем быстро исправить ситуацию. Но мы попробуем. Не думаю, что дело только в нехватке прижимной силы – мне кажется, речь идет о более фундаментальных вещах, как раз поэтому, как мне кажется, исправить ситуацию будет трудно», – рассказал Риккардо.

«Феррари» отрицает или нелепо оправдывает каждый провал – потому и выглядит жалко. Защита команды превратилась в манию

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