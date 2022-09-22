Чжоу Гуаньюй: «Я всегда восхищался Алонсо. Не мог представить, что буду выступать с ним в «Ф-1»

Пилот высказался о своем кумире – .

Чжоу с детства болел за Алонсо, ныне выступающего за , и вживую наблюдал за Фернандо на Гран-при Китая-2005.

– Я пришел с флагом Алонсо, потому что он был тем человеком, которым я всегда восхищался в «Формуле-1». Я весь сезон-2005 поддерживал Фернандо Алонсо, наблюдал за его пилотажем. Очень здорово, что теперь мы выступаем вместе. Такого я и представить себе не мог.

– Странно ли гоняться вместе со своим кумиром?

– Да, это особенное чувство. Я хотел стать таким, как он, поэтому очень приятно соревноваться с ним. В своем возрасте он по-прежнему в «Ф-1», и это потрясающе. Мало что может сравниться с тем фактом, что я выступаю вместе с ним.

– Что тебя больше всего впечатляет в Алонсо?

– Когда я был ребенком, всем нравится Михаэль [Шумахер], но Алонсо оказался единственным, кто смог его победить в то время. Он (Алонсо) постоянно стремился быть лучшей версией себя в любой машине. Это вдохновляло меня всегда выкладываться по полной.

[В Академии «Альпин»] я пытался понять, как ему удается так хорошо стартовать и проводить первый круг Гран-при. Де ла Роса говорил, что Алонсо видит все и рассчитывает на много шагов вперед. Так и есть. То, как он располагает болид на первом круге, впечатляет.

– Получится ли у него побеждать в ?

– Я не знаю, посмотрим. Не мне рассуждать о его карьере, но, надеюсь, он сможет извлечь максимум. Видно, что ему очень нравится в «Ф-1», в отличие от последних сезонов перед уходом, когда приходилось тяжело. Здорово, что он вернулся и получает удовольствие.

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