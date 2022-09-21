Руководитель «Астон Мартин»: «Выступлением в Монце де Врис показал командам, на что способен»

Руководитель Майк Крак считает, что своим выступлением на Гран-при Италии Ник де Врис заметно повысил шансы выступать в «Формуле-1» на регулярной основе.

Как сообщалось ранее, де Врис близок к переходу в «Альфа Таури», хотя сам гонщик в одном из последних интервью заявил, что рассматривает разные варианты.

«Должен снять шляпу перед де Врисом с учетом того, как он справился с этой ситуацией. Сходу запрыгнув в кокпит болида «Уильямса» – кажется, в тот момент Ник находился где-то в паддоке, – это очень непросто. Машина хоть и была ему уже знакома, но кто знал, как он с этим справится?

Учитывая, что у соперников было намного больше практики, он справился отлично. Да, понятно, что трасса хорошо подходила болиду «Уильямса». Мы знали, что в Монце будет быстрым, но это нужно было еще сделать. В сравнении с «Формулой Е» нагрузки намного выше, так что Ник справился очень хорошо.

Ник всегда находился в списке претендентов на места в командах, где еще остаются свободные места. И этим выступлением он выложил свои козыри на стол», – рассказал Крак.

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