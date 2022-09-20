Джок Клиа: «Феррари» до сих пор не до конца понимает перепады скорости, это настоящая загадка»

Главный инженер «Феррари» по производительности и наставник гонщиков Скудерии Джок Клиа сообщил, что перепады скорости остаются загадкой для команд «Формулы-1».

В частности, Клиа прокомментировал тот факт, что «Феррари» сильно отставала на , в то время как этап на схожей трассе в Италии прошел удачнее.

«Честно говоря, если бы мы точно знали такие вещи, у нас была бы золотая пуля. Очень трудно выяснить. Какие-то команды находят скорость в гонке, другие откатываются назад, и это настоящая загадка. Поэтому у нас непростая работа, поэтому она так интересна для вас (прессы) и нас.

Мы не знаем всех ответов, откровенно говоря, и по-прежнему не до конца понимаем, что произошло в Спа. Какие-то идеи есть, и мы над ними поработали. Монца отличается от Спа, но это автодром со схожим уровнем прижимной силы. И есть ощущение, что мы частично поняли проблему. Потом могут выясниться еще какие-то вещи – мы постоянно учимся.

Никто не знает всех деталей, потому что в нашем спорте все относительно, и ты не знаешь, что делают соперники. Во многих областях приходится почти что действовать наугад», – сказал специалист.

По мнению Клиа, неопределенность связана с введением нового регламента, но не с правилами как таковыми:

«Думаю, дело просто в том, что они новые. Когда меняется регламент, все быстро накапливают знания. Мы видели это в начале сезона. Многие у нас спрашивали: «Почему болид такой быстрый уже на старте года?» Все относительно.

Возможно, мы начали сезон с чуть лучшим пониманием, а затем соперники продвинулись в изучении возможностей своих машин. Разумеется, важна производительность, но также и понимание болида, как и понимание со стороны пилотов.

От гонщиков уровня Макса [Ферстаппена], Шарля [Леклера], Карлоса [Сайнса] ожидаешь, что они сразу справятся. Но они люди и работают над своим талантом каждый день, прогрессируют по ходу сезона. Может, они стали понимать машину лучше. Все это происходит с разной скоростью, не одновременно».

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