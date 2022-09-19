Даниэль Риккардо об успехах Ферстаппена: «Если не я, пусть это будет он. Я по крайней мере дал ему бой»

Пилот поделился мнением о доминировании экс-напарника .

Гонщики выступали за в 2016-2018 годах, после чего Риккардо ушел в «Рено», а потом в «Макларен», в то время как Ферстаппен остался и завоевал титул чемпиона мира.

«Он показал свою скорость еще в 2016-м, если не раньше. Но в 2018 году в первых четырех или пяти гонках он попадал в аварии и допускал довольно много ошибок. Затем он быстро нашел способ это исправить и сильно повзрослел. На мой взгляд, в 2018-м он совершил большой скачок, из молодого парня став мужчиной. Взрослое поведение за пределами трассы сделало гоночные результаты более стабильными.

Наблюдая за всем, чего он достиг, я думаю: если не я, пусть это будет он. Я рад: по крайней мере дал ему бой и выгляжу нормально», – сказал Даниэль в интервью Viaplay.

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