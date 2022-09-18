Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Пока не определились с тем, как будет выглядеть машина 2023 года»

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин рассказал, что команда пока не определилась с окончательной концепцией болида для проекта машины 2023 года.

К сезону-2022 в «Мерседесе» разработали радикальную концепцию болида с минимизацией размеров боковых понтонов. Однако концепция не сработала так, как надеялись в немецкой команде – отчасти из-за эффекта галопирования болидов.

В то же время в пошли другим путем при выборе концепции и в итоге сконструировали самый эффективный на данный момент болид в «Формуле-1».

По словам Шовлина, в «Мерседесе» пока не приняли окончательного решения о том, как действовать при разработке болида 2023 года – продолжать идти своим путем или же попытаться скопировать концепцию «Ред Булл».

«Мы можем говорить о том, что лучшая концепция всегда у той машины, которая является самой быстрой. В данный момент это «Ред Булл». Будет ли так в следующем сезоне – пока трудно сказать. Технический регламент на следующий сезон претерпел изменения (поправки внесены с целью борьбы с эффектом галопирования болидов). И это изменит и повлияет на то, как команды работают над развитием своих машин.

Как команда мы пока точно не определились с тем, как именно будет выглядеть наша новая машина. Мы пока продолжаем изучать различные концепции. Это процесс будет идти еще какое-то время, но на самом деле мы просто ищем тот путь, который предоставит нам наилучшие возможности для дальнейшего развития болида в условиях нового регламента», – рассказал Шовлин.

«Феррари» теперь только третья по скорости в «Ф-1» – откуда регресс? Три версии: провальные улучшения, побочки мотора, новые правила

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram