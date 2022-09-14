Де Врис, Ферстаппен и Леклер – в тройке лучших пилотов Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Ф-1»

Ник де Врис («Уильямс»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Шарль Леклер («Феррари») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Монце наиболее высокую оценку в 9,8 балла получил Ник де Врис, который заменял в «Уильямсе» Алекса Албона, у которого возникли проблемы с аппендицитом.
Рейтинг пилотов на Гран-при Италии
1. Ник де Врис («Уильямс») – 9,8
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,2
3. Шарль Леклер («Феррари») – 8,8
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,4
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2
5. Ландо Норрис («Макларен») – 8,2
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 7,8
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,6
8. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 7,6
10. Даниэль Риккардо («Макларен») – 7,4
«Феррари» теперь только третья по скорости в «Ф-1» – откуда регресс? Три версии: провальные улучшения, побочки мотора, новые правила
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram