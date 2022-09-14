Де Врис, Ферстаппен и Леклер – в тройке лучших пилотов Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Ф-1»

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Ник де Врис («Уильямс»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Шарль Леклер («Феррари») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Монце наиболее высокую оценку в 9,8 балла получил Ник де Врис, который заменял в «Уильямсе» Алекса Албона, у которого возникли проблемы с аппендицитом.

Рейтинг пилотов на Гран-при Италии

1. Ник де Врис («Уильямс») – 9,8

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,2

3. Шарль Леклер («Феррари») – 8,8

4. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,4

5. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2

5. Ландо Норрис («Макларен») – 8,2

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 7,8

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,6

8. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 7,6

10. Даниэль Риккардо («Макларен») – 7,4

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