Руководитель «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин: «Веду переговоры с организаторами Дакара по участию нашей команды в ралли»

Руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» рассказал, что ведет переговоры с организаторами ралли-рейда «Дакар» об участии российских спортсменов в гонке.

В 2023 году «Дакар» пройдет в Саудовской Аравии с 31 декабря до 15 января. Поскольку с этого года «Дакар» проводится под эгидой ФИА, от российских спортсменов требуют подписывать документ, в котором обговорены сразу несколько условий – в том числе согласие на участие в соревновании в нейтральном статусе.

В начале весны, когда документ был разработан, очень многие гонщики из России назвали условия данного документа дискриминационными и отказались его подписывать.

«Я веду переговоры с организаторами «Дакара» по участию нашей команды в ралли. Они очень хотят видеть российских участников в гонке, но конкретного ничего ответить не могут пока. Но мы делаем всё возможное, чтобы участвовать в легендарном марафоне», – рассказал Чагин.

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