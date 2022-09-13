Гельмут Марко: «Ферстаппен может выиграть 14 Гран-при в 2022 году»

Советник считает, что способен установить рекорд по победам за сезон.

в 2004-м и в 2013-м выиграли по 13 Гран-при «Формулы-1». За шесть этапов до конца 2022 года на счету Ферстаппена 11 побед.

«Ему опять довольно просто удалось это сделать, – сказал Марко немецкому Sky после Гран-при Италии. – Жаль, что гонка завершилась за машиной безопасности. У нас было преимущество, но потрясающе, как быстро он вырвался в лидеры.

Все идет хорошо, нужно выиграть еще один этап, и тогда он установит рекорд (Ферстаппену осталось одержать две победы до повторения рекорда – Sports.ru). Может, мы выиграем 14 гонок».

Ферстаппен одержал 5-ю победу подряд и 11-ю в 2022 году

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