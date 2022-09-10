Кристиан Хорнер: «Мы в определенной степени пожертвовали квалификацией – в надежде отыграться в гонке»

Руководитель надеется, что решение команды в определенной степени пожертвовать результатов в квалификации окупится в завтрашнем .

«Борьба была очень плотной, а также мы понимали, что в квалификации будет очень быстра. Мы в определенной степени пожертвовали квалификацией, в надежде на то, что наша машина будет лучше работать в гонке. Посмотрим, оправдает ли себя эта тактика, но я всем доволен.

При этом мы думаем, что обгонять в гонке все равно будет не так просто. «Спа» – вне всяких сомнений, является самой простой для обгонов трассой. Тем не менее, с новыми болидами преследовать друг друга в плотную гонщикам должно стать проще – и в «Лесмо», и в «Параболике». В теории пилот должен оказываться ближе и выходить на дистанцию обгона. Хотя само собой это точно не будет происходить», – рассказал Хорнер.

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