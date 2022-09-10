Джордж Расселл: «Мы не заслужили старт со второго места»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации к , отметив, что команда не может быть довольна своим выступлением в связи с нестабильной формой болида.

«После сегодняшнего выступления мы не заслужили старт со второго места. Еще одна неудачная сессия, в которой нам не удалось попасть в оптимальные настройки болоида. В первой практике машина работала отлично, во второй и третьей заметно хуже.

В первом сегменте квалификации все снова стало отлично, мы были в паре десятых секунды от . Но во втором и третьем сегменте все снова ухудшилось. В гонке наша машина должна быть быстрее. Недостаточно быстрой, чтобы бороться с Максом, но может мы сможем навязать борьбу Шарлю».

Расселл признал, что не может сказать причины таких перепадов формы, отвечая на вопрос, возможна ли чрезмерная чувствительность болида «Мерседеса» к изменению настроек:

«Хотел бы я знать ответ на этот вопрос. В «Мерседесе» работают лучшие инженеры, которые день и ночь трудятся в попытках найти ответ на вопрос, почему наша форма так сильно колеблется – с начала сезона прошло уже 15 гонок, а мы по-прежнему не знаем ответа на этот вопрос.

По субботам мы оказываемся в какой-то пустыне с точки зрения скорости. Потому что мы оказываемся очень далеко позади от двух лидирующих команд, но в то же время немного опережаем команды из середины пелотона. Ну, хотя бы наша машина быстра в условиях гонки», – рассказал Расселл.

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