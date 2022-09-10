Гельмут Марко: «Если выйти на первое место без излишнего риска будет невозможно, то мы постараемся просто удержать позицию»

Советник подвел итоги квалификации к , а также отметил, что не будет излишне рисковать ради победы в гонке.

«Конечно, завтра посмотрим, сможем ли мы атаковать Леклера в гонке. Но нам не нужно рисковать. Если выйти на первое место без излишнего риска будет невозможно, то мы просто будем удерживать свою позицию. И удовлетворимся вторым местом.

Соперники из сегодня развивали просто невероятную скорость на прямых. Должно быть, они разогнали свои двигатели до абсолютного предела. В первом секторе мы теряли время относительно того, что было в третьей практике, но ничего страшного в любом случае не случилось», – рассказал Марко.

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