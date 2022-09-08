Хэмилтону целиком заменят двигатель перед Гран-при Италии – он начнет гонку с последней позиции

Пилот «Мерседеса» начнет с последней позиции. Перед гонкой на болиде Хэмилтона целиком заменят силовую установку – и поставят четвертый по счету двигатель в этом сезоне.

Предыдущий двигатель был поврежден после столкновения с Фернандо Алонсо на этапе в Спа. Инженеры «Мерседеса» тщательно изучили элементы поврежденного мотора и в итоге пришли к выводу, что он не подлежит восстановлению и не может быть возвращен в пул активных двигателей на этот сезон. Тем не менее, шансы на восстановление отдельных компонентов еще существуют.

Последнюю гонку Хэмилтон провел, используя старый мотор, но элементы также почти выработали свой ресурс. В итоге в «Мерседесе» было принято решение целиком заменить двигатель на болиде Хэмилтона на этапе в Монце, в том числе учитывая характеристики и особенности трассы.

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