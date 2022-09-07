Юки Цунода о перспективе заменить Гасли в роли лидера «Альфа Таури»: «Сделать это будет очень сложно»

Пилот рассказал о том, готов ли он будет в случае необходимости стать лидером команды.

В следующем сезоне в «Альфа Таури» может перейти американский гонщик – в этом случае покинет команду и перейдет в «Альпин».

«Конечно же, сделать это будет очень сложно. Пьер всегда предоставляет команде очень хорошую и качественную обратную связь, когда у нас возникают проблемы, я очень многому у него научился.

Я бы не стал ожидать от себя того, что смогу сразу же выступать на том же уровне и предоставлять команде такую же по качеству обратную связь, как это делает Пьер. Но сейчас я стараюсь как можно большему у него научиться, получить максимум новой информации.

И я еще очень многому могу научиться у него. В данный момент мы смотрим в одном направлении, стараясь максимально помогать команде с развитием болида, чтобы наш темп становился все лучше и стабильнее», – рассказал Цунода.

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