Макс Ферстаппен: «Был немного удивлен тому, что «Мерседесы» были настолько быстры на «харде»

Пилот признал, что был удивлен темпом «Мерседеса» на шинах «хард» на Гран-при Нидерландов.

В то время как в «Ред Булл» изначально предполагали, что самые жесткие по составу шины будут плохо работать на трассе «Зандворт».

«Я просто был немного удивлен тому, что соперники были настолько быстры на «харде». Должен сказать, что эти шины были очень жесткими – «Пирелли» привезла составы C1 и C2. И на нашей машине они, такое ощущение, включались совсем не так хорошо, как у соперников.

Думаю, этот фактор несколько осложнил нам задачу. Но потом, после перехода обратно на «софт», мы смогли ответить. Но да, я полагал что «Мерседес», может быть, будет чуть медленнее. А «Феррари» наоборот чуть быстрее.

Как только в гонке соперники перешли на «хард», мне было очень любопытно посмотреть на их темп. Ведь самому мне вообще не хотелось переходить на «хард». Но да, когда я узнал их время на круге, то подумал, что это и правда очень быстрый темп. И постарался немного прибавить в скорости. Но соперники все равно были на пару десятых секунды быстрее.

Так что да, их работа с шинами в Зандворте нас удивила. Но да, к концу гонки темп вполне мог бы выровняться, учитывая стратегии команд», – рассказал Ферстаппен.

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