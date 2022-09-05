Вильнев протестирует болид «Альпин» 2021 года

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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев снова сядет за руль машины «Формулы-1».

Вильнев протестирует «Альпин» A521 2021 года на автодроме в Монце. Заезды пройдут в среду, 14 сентября, после Гран-при Италии.

51-летний пилот прокатится на современном болиде «Ф-1» впервые с 2006-го, когда он провел последнюю гонку за «БМВ-Заубер».

«Альпин» пока не объявила, кто займет место уходящего в «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Предполагается, что новичком станет Пьер Гасли из «Альфа Таури».

Одно заседание-фиаско в специальном суде по контрактам для «Ф-1» стоит почти $900 тысяч. Арбитры берут по $1150 в час

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