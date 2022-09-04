Льюис Хэмилтон: «Серена и Винус Уильямс заставили меня поверить, что супергерои могут выглядеть как я и моя семья»

Семикратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением об уходе Серены Уильямс из тенниса.

На US Open 40-летняя Серена сыграла, вероятно, последний матч в карьере. Уильямс выиграла 73 титула, в том числе 23 турнира «Большого шлема».

«Воспользуюсь моментом перед сегодняшней гонкой, чтобы выразить свою признательность и благодарность величайшей в истории – Серене. Мы никогда не увидим другую Серену, она уникальна.

Она прошлась как бульдозер, и следить за ней было впечатляюще. Она обладает такой энергией, мощью и силой – как в физическом, так и в психологическом смысле. Замечательно, что она является смелым, чернокожим, храбрым и, что важнее, добрым и заботливым человеком.

Помню, как я с отцом следил за первым матчами ее и Винус по телевизору. То, что такие таланливые женщины доминировали в туре, где никто не выглядел как они, дало мне надежду. Они заставили поверить, что супергерои реальны, что они могут выглядеть [как] я и моя семья. Я никогда в жизни не мечтал о том, что встречу этих героинь и смогу назвать их своими друзьями. Благодаря вам я знал, что не одинок. Я понимал, что не могу сдаваться, потому что вы не сдались. Мне не хватит слов, чтобы выразить благодарность вам обеим.

И вы до сих напоминаете мне, что сдаваться нельзя. Напоминаете о том, что мы отстаиваем, и я хочу поблагодарить вас от всего сердца. Вы зародили во мне желание становиться лучше во всех смыслах. Быть лучшим соперником, лучшим братом, лучшим другом и лучшим лидером. Вы вдохновляете меня каждый день. Просто знайте, что у вас всегда будет брат в моем лице.

Серена, я желаю тебе большого счастья в том, чем ты займешься в будущем. Ты по-настоящему его заслуживаешь», – написал гонщик .

За что не любят Серену Уильямс? Мышцы, поведение, победы, кожа и пол

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram