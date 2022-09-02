«Альпин» выплатит $500 000 за судебные издержки по «делу Пиастри» (Дитер Ренкен)

предстоит возместить расходы на работу Комиссии по контрактам «Формулы-1» и другие траты, связанные с юридическими услугами.

Комиссия признала единственным действующим контрактом соглашение с «Маклареном». Таким образом, резервист «Альпин» продолжит карьеру в Уокинге. Французская команда утверждала, что тоже заключила сделку с Пиастри и рассчитывала на компенсацию.

Как сообщил журналист RacingNews365 Дитер Ренкен, судебные разбирательства обойдутся «Альпин» в 500 000 долларов. Также Ренкен подтвердил, что французам придется возместить юридические расходы «Макларена».

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