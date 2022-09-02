Оскар Пиастри: «Благодарю всех, кто меня поддерживал, в том числе коллег из «Альпин»

поблагодарил коллег по «Альпин» после объявления о контракте с «Маклареном».

Резервист французской команды в 2023 году станет боевым гонщиком «Макларена» и напарником .

После отказа Оскара от места в руководитель Отмар Сафнауэр обвинил подопечного в непорядочности. Разбираться с соглашениями Пиастри пришлось Комиссии «Формулы-1» по контрактам, которая встала на сторону «Макларена».

«Не сомневаюсь, что [«Макларен»] – прекрасное место для старта карьеры [в «Формуле-1»]. Путь вышел длинным, я гонялся 12 лет и с самого начала мечтал об этом.

Хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этом пути, в том числе коллег из «Альпин» в последние годы и особенно свою семью, которая внесла существенный вклад в поддержку моей карьеры с самого ее старта.

Мне не терпится выступать за «Папайю», и я отдам все силы, чтобы пилотировать как можно быстрее и показывать хорошие результаты», – сообщил Пиастри в своем обращении.

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