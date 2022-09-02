Оскар Пиастри: «Чрезвычайно благодарен «Макларену» за представленную возможность»

Резервный пилот прокомментировал подписание контракта с командой «Макларен».

Комиссия по утверждению контрактов «Ф-1» приняла решение утвердить законность контракта Пиастри с «Маклареном», после чего британская конюшня сразу выпустила официальный пресс-релиз.

«Я чрезвычайно взволнован и рад тому, что дебютирую в «Формуле-1» в составе такой престижной команды, как «Макларен». И я чрезвычайно благодарен за представленную возможность.

Команда очень давно следует традиции давать шанс молодым талантам и я с нетерпением жду возможность начать работу вместе с Ландо Норрисом и постараться помочь команде на пути к самым высоким позициям. Я сосредоточен на подготовке к дебюту в «Формуле-1» в 2023 году и началу своей карьеры в «Формуле-1», – рассказал Пиастри.

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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