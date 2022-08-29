Даниэль Риккардо: «Надеюсь, последние Гран-при за «Макларен» выйдут более веселыми»

был рад сесть за руль «Макларена», несмотря на скорый уход из команды.

В то же время Риккардо рассчитывает на то, что заключительные гонки в составе команды из Уокинга сложатся более удачно. По итогам Гран-при Бельгии «Макларен» остался без очков: Даниэль финишировал 15-м, – 12-м.

«Уик-энд точно получился не самым веселым с учетом всего произошедшего. В то же время было приятно вернуться в болид, попытаться оставить все позади и немного развлечься.

Когда загорелись красные огни, я улыбался и был рад снова оказаться в этом моменте. Не думаю, что старт вышел таким уж хорошим – я вроде бы потерял позиции, старт получился довольно ужасным. Хотя какие-то вещи мне понравились.

Но да, я рад, что объявление позади. Надеюсь, последние восемь [Гран-при] выйдут более веселыми», – сообщил австралиец после гонки.

Даниэль объявил, что покинет «Макларен» по окончании сезона-2022.

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Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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