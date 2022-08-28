Де Брюйне посетил боксы «Ред Булл» на Гран-при Бельгии и поменялся футболками с Ферстаппеном

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне погостил в команде «Ред Булл».

Де Брюйне пришел в боксы австрийской команды на и обменялся футболками с чемпионом «Формулы-1» и лидером сезона-2022 .

Ферстаппен начнет гонку 14-м. Старт прогревочного круга – в 16:00 по московскому времени.

«Ред Булл» теперь рвет на любых участках трассы, а «Феррари» проиграла гонку за лучшую машину «Ф-1»

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Фото: твиттер команды «Ред Булл»