Де Брюйне посетил боксы «Ред Булл» на Гран-при Бельгии и поменялся футболками с Ферстаппеном

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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне погостил в команде «Ред Булл».

Де Брюйне пришел в боксы австрийской команды на Гран-при Бельгии и обменялся футболками с чемпионом «Формулы-1» и лидером сезона-2022 Максом Ферстаппеном.

Ферстаппен начнет гонку 14-м. Старт прогревочного круга – в 16:00 по московскому времени.

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Фото: твиттер команды «Ред Булл»

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