Фернандо Алонсо: «Хочу провести чистую гонку, учитывая старт в топ-3»

Пилот подвел итоги квалификации к . В завтрашней гонке, с учетом всех штрафов, Алонсо будет стартовать с третьей позиции.

«Я доволен нашим сегодняшним выступлением, обе машины попали в топ-6 – для команды это определенно положительный результат. По ходу сессии мы с Эстебаном помогали друг другу слипстримом, и это хорошо сработало. Завтра нас ждет интересная гонка, у нас будет еще одна отличная возможность, учитывая старт в топ-3.

Я хочу провести чистую гонку, чтобы использовать высокую стартовую позицию. При этом мы будем следить за соперниками, ведь позади стартует несколько очень быстрых машин. На финише постараемся остаться в топ-5 или топ-6», – рассказал Алонсо.

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