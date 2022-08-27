Серхио Перес: «В Бельгии вторая позиция на решетке – не худшая. Важно хорошо стартовать и вести свою гонку»

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассчитывает на борьбу за победу с Карлосом Сайнсом на Гран-при Бельгии.
Перес проиграл пилоту «Феррари» в квалификации и начнет заезд вторым.
«Вторая позиция – не худшая, с которой можно стартовать на этой трассе. Наверное, если получится накатить на Карлоса, ситуация изменится, и я окажусь на другой стороне решетки.
Мне не терпится начать гонку – думаю, завтра нас ждет отличный заезд. Очень важно хорошо стартовать и вести свою гонку. Считаю, это станет ключевым фактором», – заявил Перес.
Ферстаппен выиграл квалу в Бельгии, но будет стартовать с последних мест. Сайнс – на поуле
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram