Серхио Перес: «В Бельгии вторая позиция на решетке – не худшая. Важно хорошо стартовать и вести свою гонку»

Гонщик рассчитывает на борьбу за победу с на .

Перес проиграл пилоту в квалификации и начнет заезд вторым.

«Вторая позиция – не худшая, с которой можно стартовать на этой трассе. Наверное, если получится накатить на Карлоса, ситуация изменится, и я окажусь на другой стороне решетки.

Мне не терпится начать гонку – думаю, завтра нас ждет отличный заезд. Очень важно хорошо стартовать и вести свою гонку. Считаю, это станет ключевым фактором», – заявил Перес.

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